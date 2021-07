Moda made in Italy: le collaborazioni più hot dell’estate 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) L’estate scorsa vi abbiamo svelato più di 70 brand made in italy da scoprire, poi i brand di gioielli artigianali creati da donne – e non solo – che amano follemente il loro lavoro (andate a vederli sono ancora tutti validi!). Questa primavera, invece, abbiamo fatto scouting sui nuovi marchi a Km zero, regione per regione. E, appena abbiamo visto uscire un po’ di sole, non potevamo non parlarvi dei costumi da bagno, rigorosamente italiani. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) L’estate scorsa vi abbiamo svelato più di 70 brand made in italy da scoprire, poi i brand di gioielli artigianali creati da donne – e non solo – che amano follemente il loro lavoro (andate a vederli sono ancora tutti validi!). Questa primavera, invece, abbiamo fatto scouting sui nuovi marchi a Km zero, regione per regione. E, appena abbiamo visto uscire un po’ di sole, non potevamo non parlarvi dei costumi da bagno, rigorosamente italiani.

Advertising

vogue_italia : Un orgoglio del Made in Italy in borsa a New York. - ugoteatini : RT @e_quintavalle: Una analisi dei punti forza delle piccole #imprese e dei territori dietro ai successi del #madeinItaly nell'articolo su… - 1862gigi : Con tutte le splendide idee che mettiamo nel campo della moda con il made in Italy proprio così dovevamo ridurci - ilsussidiario : RT @e_quintavalle: Una analisi dei punti forza delle piccole #imprese e dei territori dietro ai successi del #madeinItaly nell'articolo su… - startzai : RT @e_quintavalle: Una analisi dei punti forza delle piccole #imprese e dei territori dietro ai successi del #madeinItaly nell'articolo su… -