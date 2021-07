La gioia di Enrico Brignano e Flora Canto: “Finalmente sei arrivato” (Di martedì 20 luglio 2021) Enrico Brignano e Flora Canto hanno visto l’arrivo del loro secondo figlio. Una gioia incontenibile mostrata da entrambi sui social. Enrico Brignano e Flora Canto (GettyImages)Arriva una notizia in casa Brignano davvero emozionante. La sua compagna Flora Canto ha dato alla luce il loro secondo figlio. Gli scatti sono stati mostrati a tutti sui loro profili Instagram. Per la coppia è il secondo figlio, dopo aver avuto una femmina che oggi ha 4 anni. I due non sono ancora ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021)hanno visto l’arrivo del loro secondo figlio. Unaincontenibile mostrata da entrambi sui social.(GettyImages)Arriva una notizia in casadavvero emozionante. La sua compagnaha dato alla luce il loro secondo figlio. Gli scatti sono stati mostrati a tutti sui loro profili Instagram. Per la coppia è il secondo figlio, dopo aver avuto una femmina che oggi ha 4 anni. I due non sono ancora ...

