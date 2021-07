IEA | emissioni CO2 verso record nel 2023 Non c’è picco in vista

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nonostante l’impegno per la transizione energetica e il taglio delle, le misure dei governi nazionali per la ripresa dalla pandemia spingeranno ledi CO2 a nuovi livellinel, con possibilità di ulteriore crescita negli anni successivi. È quanto emerge da un nuovo report dell’IEA, l’Agenzia internazionale dell’energia, nel quale viene sottolineato che non c’è “alcunchiaro in”. L’organizzazione stima che i governi di tutto il mondo hanno stanziato circa 380 miliardi di dollari per misure sull’energia pulita come parte della loro ...

...investimenti per l'energia pulita rappresenta però solo il 35% dell'importo necessario (secondo l'Sustainable Recovery Plan) per mettere il mondo sulla buona strada per raggiungere...Ledi anidride carbonica, principale causa del riscaldamento globale, si avviano a ... è quanto sostiene l'Agenzia internazionale dell'energia () in un'analisi dei piani di rilancio e del ...Tali carenze sono particolarmente pronunciate nelle economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali si trovano di fronte a particolari ostacoli per i finanziamenti, secondo la Iea. Nonostan ...Nonostante l'impegno per la transizione energetica e il taglio delle emissioni, le misure dei governi nazionali per la ripresa dalla ...