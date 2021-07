Estate INPSieme estero, casi Covid in aumento: partenze sospese e posticipate (Di martedì 20 luglio 2021) A seguito di formale indirizzo da parte delle autorità sanitarie nazionali, dovute a un aumento dei casi di infezione da Covid-19, l’INPS comunica che, nelle pagine dedicate al bando Estate INPSieme estero 2021 è stato pubblicato un avviso (pdf 55KB) relativo alla sospensione dei pacchetti esteri per i quali erano confermate prossime partenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) A seguito di formale indirizzo da parte delle autorità sanitarie nazionali, dovute a undeidi infezione da-19, l’INPS comunica che, nelle pagine dedicate al bando2021 è stato pubblicato un avviso (pdf 55KB) relativo alla sospensione dei pacchetti esteri per i quali erano confermate prossime. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Estate INPSieme Bando studenti a Maiorca: l'Inps cancella i viaggi per l'evolversi della pandemia ufficiale: l'Inps ha annullato tutti i viaggi all'estero riferiti al bando di concorso Estate INPSieme, borsa di studio parzialmente o interamente finanziata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e rivolta agli studenti delle superiori, figli di dipendenti o pensionati dell'...

"Troppi contagi in Spagna, figlie a casa": una madre bresciana lancia l'allarme ... è l'appello lanciato da Barbara Menoni, mamma di due minorenni vincitrici della borsa di studio Estate INPSieme, progetto a totale o parziale copertura dell'ente di previdenza e rivolto ai figli dei ...

Bando studenti a Maiorca: l’Inps cancella i viaggi per l'evolversi della pandemia Brescia Oggi Il Bournville College di Birmingham trasferirà il suo International Office a Ostuni I rappresentanti del Bournville College di Birmingham saranno ricevuti in municipio dal sindaco Guglielmo Cavallo venerdì 30 luglio.

ufficiale: l'Inps ha annullato tutti i viaggi all'estero riferiti al bando di concorso, borsa di studio parzialmente o interamente finanziata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e rivolta agli studenti delle superiori, figli di dipendenti o pensionati dell'...... è l'appello lanciato da Barbara Menoni, mamma di due minorenni vincitrici della borsa di studio, progetto a totale o parziale copertura dell'ente di previdenza e rivolto ai figli dei ...I rappresentanti del Bournville College di Birmingham saranno ricevuti in municipio dal sindaco Guglielmo Cavallo venerdì 30 luglio.