Calciomercato Sampdoria, c'è l'idea Cutrone (Di martedì 20 luglio 2021) GENOVA - Dopo Vincenzo Grifo spunta un'altra idea per l'attacco della Sampdoria , con i blucerchiati che starebbero valutando la possibilità di riportare in Italia Patrick Cutrone (23), attaccante ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) GENOVA - Dopo Vincenzo Grifo spunta un'altraper l'attacco della, con i blucerchiati che starebbero valutando la possibilità di riportare in Italia Patrick(23), attaccante ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato Sampdoria, c'è l'idea Cutrone Al momento la partenza del danese pare difficile, con la Sampdoria che non scende dalla sua valutazione: servono 40 milioni di euro.

Sampdoria, Faggiano ai dettagli con il Genoa: rescissione e poi approdo in blucerchiato Secondo La Repubblica, dopo la risoluzione arriverà anche la firma con la Sampdoria , per la felicità di Ferrero. Stando al quotidiano, sarebbe stato il Viperetta a spingere per Faggiano alla Samp, e ...

Calciomercato Sampdoria, il punto sull'attacco: tra sogni, realtà e certezze Samp News 24 Calciomercato Sampdoria, il Milan temporeggia per Conti: la situazione Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati non perdono di vista Andrea Conti, ma il Milan al momento prende tempo La Sampdoria non molla Andrea Conti. Il calciatore rossonero è uno dei pupilli di Roberto ...

Sampdoria, Cutrone nel mirino blucerchiato: primi contatti col Wolverhampton Confermato l'interesse per l'attaccante ex-Milan, reduce da un campionato difficile con la maglia del Valencia ...

