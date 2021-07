Battiti live: Elisabetta Gregoraci ancora protagonista dell’estate (Di martedì 20 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci torna in televisione per la seconda puntata di Battiti live: la showgirl è pronta ad accogliere sul palco tantissimi altri artisti di successo. (Instagram)Elisabetta Gregoraci è la candidata a diventare la regina dell’estate 2021. Tra il palco di Battiti live e le foto in posa su Instagram con centinaia di migliaia di like, la showgirl è la vera protagonista di questi mesi. Come si evince dai social, per lei è arrivato il momento di godersi il relax, nelle vacanze al mare a Forte dei Marmi, facendo ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021)torna in televisione per la seconda puntata di: la showgirl è pronta ad accogliere sul palco tantissimi altri artisti di successo. (Instagram)è la candidata a diventare la regina2021. Tra il palco die le foto in posa su Instagram con centinaia di migliaia di like, la showgirl è la veradi questi mesi. Come si evince dai social, per lei è arrivato il momento di godersi il relax, nelle vacanze al mare a Forte dei Marmi, facendo ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Secondo appuntamento con la grande musica di “RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE” su Italia 1 - SammyLove70 : Stasera ho voglia di musica. Ho visto che in tv verrà trasmesso lo storico concerto di De Andrè con la PFM, ma c'è… - zazoomblog : Battiti Live 2021 cantanti seconda puntata: chi canta stasera 20 luglio? Scaletta - #Battiti #cantanti #seconda… - deddymyall : RT @Aka7News: Domani su Italia 1 andrà in onda la puntata di Battiti Live in cui si esibirà anche Aka?? #aka7even - lionelderichie : RT @radionorba: Come un vulcano ....Francesca Michielin esplosiva sul palco di Radio Norba Cornetto Battiti Live ora su Italia 1 @francesca… -