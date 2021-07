Bacteria | Quando i sentimenti riescono a vincere su tutto

(Di martedì 20 luglio 2021) In questo ultimo anno (per nostra grandissima sfortuna), abbiamo avuto a che fare con questo dannato Covid-19, che ha portato il mondo intero a vivere una situazione di pandemia, molto simile se vogliamo ad alcuni fumetti/film/serie tv. Infatti sono stati parecchi i prodotti usciti in questo lasso di tempo, in cui si parla di virus e pandemie. Tra questi, uno dei più originali è sicuramente! Edito da Star Comics per la sua nuova etichetta Astra,è un prodotto totalmente Italiano. Questo, chiamatelo stupido patriottismo, ma senza ombra di dubbio fa molto piacere. Infatti ai testi ditroviamo Paola Barbato, ...

Eppure,è frutto di un progetto natoancora non si poteva neanche immaginare che presto una pandemia avrebbe costretto tutti in casa. Come lo stesso Bussola ha dichiarato, questa ...Un futuro lontano e decisamente distopico, ma drammaticamente contemporaneo per moltissimi versi: uscirà il prossimo 16 giugno, nuova produzione di Astra (Star Comics), progetto natonessuno avrebbe immaginato l'esplosione di una pandemia planetaria.racconta "il nostro presente, le nostre paure, le ...Un mondo distrutto, cinque gruppi di superstiti in lotta tra loro, quattro bambini-bomba ideati e creati per usare l'ultima arma possibile rimasta: la malattia. "Bacteria" è l'attesissimo grafic novel ...