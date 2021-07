Zoom si espande nel cloud per i contact center

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Dopo una crescita del 326% di fatturato nel 2020,si prepara alla sua prima acquisizione miliardaria: la compagnia fondata e guidata da Eric Yuan comprerà la totalità di Five9, fornitore di software indedicati alle funzionalità dei, ossia callevoluti, per un totale di 14,7 miliardi di dollari. Se approvata dall’assemblea degli azionisti e dalle autorità di controllo sarà la seconda operazione più grande negli Stati Uniti quest’anno dopo quella di Microsoft su Nuance (16 miliardi di dollari) compagnia specializzata in ...

Zoom espande

La società di videocall si prepara a un'operazione miliardaria con l'acquisizione di Five9, una compagnia che fornisce servizi in cloud per contact center ...La piattaforma di videoconferenze offrirà 0,5533 azioni proprie per ogni titolo della società target. L'obiettivo è rafforzare la presenza nel settore B2B e penetrare nel mercato del contact center ch ...