Veltroni prepara un film su Pio La Torre

A Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 a Palermo, è dedicato il nuovo documentario di Walter Veltroni. Lo annuncia all'ANSA la produzione, la società indipendente Minerva Pictures. Le riprese tra Palermo, la Sicilia e Roma. La Torre fu ucciso quando in Sicilia l'intreccio tra mafia, terrorismo politico e Stato deviato si ...

Agenzia ANSA

Comiso - A Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 a Palermo, è dedicato il nuovo documentario di Walter. Lo annuncia all'ANSA la produzione, la societa' indipendente Minerva Pictures. Le riprese si svolgeranno tra Palermo e la Sicilia, e Roma. - -torna così a raccontare il nostro passato recente attraverso il ritratto di un uomo intenso, schivo, determinato, che la morte ha reso drammaticamente uno dei tanti eroi di cui, purtroppo, ...A Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 a Palermo, è dedicato il nuovo documentario di Walter Veltroni. Lo annuncia all'ANSA la produzione, la ...I dirigenti emarginati perché sotto processo ma poi assolti si sono schierati alle amministrative. Chi come candidato, chi soltanto per ostacolare i Dem ...