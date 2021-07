Variante Delta, la Francia non esclude il ritorno del coprifuoco. Oggi dal governo via libera al Green pass obbligatorio (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo l’introduzione del Green pass anche per ristoranti e bar, la Francia potrebbe presto reintrodurre anche il coprifuoco. «È una possibilità, non è esclusa», ha dichiarato all’emittente Bfmtv-Rmc il sottosegretario francese per gli Affari europei, Clément Beaune. Ieri la Francia ha registrato 12.532 nuovi casi, in aumento rispetto ai 4.256 della domenica precedente. Nel pacchetto delle nuove misure per contenere la crescita dei contagi dovuti alla Variante Delta, il governo francese ha istituito a partire da ieri nuove regole per i viaggiatori in ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo l’introduzione delanche per ristoranti e bar, lapotrebbe presto reintrodurre anche il. «È una possibilità, non è esclusa», ha dichiarato all’emittente Bfmtv-Rmc il sottosegretario francese per gli Affari europei, Clément Beaune. Ieri laha registrato 12.532 nuovi casi, in aumento rispetto ai 4.256 della domenica precedente. Nel pacchetto delle nuove misure per contenere la crescita dei contagi dovuti alla, ilfrancese ha istituito a partire da ieri nuove regole per i viaggiatori in ...

