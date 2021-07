Un Game Boy che funziona ad energia nucleare? La follia resa possibile da uno YouTuber

(Di lunedì 19 luglio 2021) Unodi nome Ian Charnas ha deciso di fare un esperimento molto inaspettato usando unBoy. In sostanza l'ingegnere è riuscito a farre la console portatile usando...l'. In un video pubblicato su YouTube, che potete visionare in calce a questo articolo, Charnas, che solitamente realizza soluzioni fai da te impossibili come quella che riguarda questa notizia, è riuscito a catturare l'della luce emessa dalla decomposizione naturale del trizio, utilizzando pannelli solari in miniatura. L'ivi generata può essere utilizzata in ...

L'utente Instagram Super Kaylo ha recentemente realizzato una versione speciale di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 in stile Game Boy Color . Come possiamo vedere nel post di seguito, l'...Uno YouTuber di nome Ian Charnas ha deciso di fare un esperimento molto inaspettato usando un Game Boy. In sostanza l'ingegnere è riuscito a far funzionare la console portatile usando...l'energia ...