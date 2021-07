Uccisa dalla chirurgia estetica: il dramma di una celebrità web di 33 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ricorso alla chirurgia estetica è sempre più frequente, soprattutto in relazione all’uso smodato dei social media, i cui filtri e algoritmi ci propongono un ideale di bellezza standardizzato e omogenizzato. Ma talvolta il bisturi può causare effetti collaterali più o meno letali. Un influencer cinese è morta a solo 33 anni per le complicanze di un intervento di chirurgia estetica. LEGGI ANCHE => chirurgia pericolosa: il silicone industriale scende dai glutei ai piedi, donna in pericolo Tre interventi contemporanea e nessun trattamento post operatorio: ecco come si ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ricorso allaè sempre più frequente, soprattutto in relazione all’uso smodato dei social media, i cui filtri e algoritmi ci propongono un ideale di bellezza standardizzato e omogenizzato. Ma talvolta il bisturi può causare effetti collaterali più o meno letali. Un influencer cinese è morta a solo 33per le complicanze di un intervento di. LEGGI ANCHE =>pericolosa: il silicone industriale scende dai glutei ai piedi, donna in pericolo Tre interventi contemporanea e nessun trattamento post operatorio: ecco come si ...

Advertising

_gmotta65 : @Lacasespoglia @RitaC70 @MaurilioVitto Che schifo di sentenza. Soffocamento e scannamento giustificati dalla reazio… - DanieleParrucci : Facciamoci sempre trovare dalla parte della legalità. In memoria di #PaoloBorsellino e della sua scorta, uccisa nel… - il_brigante07 : RT @dpaolo84: @GiovanniToti ricordatevi di Camilla Canepa uccisa dalla vostra propaganda terroristica - astorremanfredi : Per me siete No-Vax a prescindere pure quando dite che Diana è stata uccisa dalla Royal Family. - Nazione_Pisa : Omaggio a Loi, poliziotta uccisa dalla Mafia -