(Di lunedì 19 luglio 2021)dà il via alla0 lanciando unper tutti i giocatori. “Season 0: The First Frontier”, la primadello sparatutto survival PvEvP sviluppato da Midwinter Entertainment e pubblicato da Improbable, si svolgerà dal 23 luglio al 6 settembre e sarà accompagnata da unintroduttivo. Midwinter si augura di ricevere i commenti della community sule sui contenuti della0, per poter continuare a migliorarein ...

Advertising

GamesPaladinsIT : Scavengers annuncia la Stagione 0 con Battle Pass gratuito e una nuova modalità PvE -

Ultime Notizie dalla rete : Scavengers annuncia

Scavengers dà il via alla Stagione 0 lanciando un Battle Pass gratuito per tutti i giocatori. "Season 0: The First Frontier", la prima stagione dello ...Scavengers dà il via alla Stagione 0 lanciando un Battle Pass gratuito per tutti i giocatori. "Season 0: The First Frontier", la prima stagione dello ...