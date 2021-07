Roma, presa una decisione sul futuro di Lorenzo Pellegrini (Di lunedì 19 luglio 2021) Il club giallorosso ha preso la sua decisione sul futuro di Lorenzo Pellegrini: ecco tutti i dettagli sulla situazione Ormai smaltito l’infortunio che lo ha costretto a saltare la vittoriosa campagna dell’Italia ad Euro2020, Lorenzo Pellegrini è pronto a mettersi a disposizione di Josè Mourinho. Il centrocampista si unirà presto al ritiro della Roma con cui, tra l’altro, è ancora in ballo la situazione legata al rinnovo del contratto. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la volontà del ragazzo e quella della società è la stessa: continuare insieme. Si va ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il club giallorosso ha preso la suasuldi: ecco tutti i dettagli sulla situazione Ormai smaltito l’infortunio che lo ha costretto a saltare la vittoriosa campagna dell’Italia ad Euro2020,è pronto a mettersi a disposizione di Josè Mourinho. Il centrocampista si unirà presto al ritiro dellacon cui, tra l’altro, è ancora in ballo la situazione legata al rinnovo del contratto. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la volontà del ragazzo e quella della società è la stessa: continuare insieme. Si va ...

