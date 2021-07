Petagna le scuse per Napoli-Verona: “Posso giocare con Osimhen. Ho un messaggio per i tifosi” (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Petagna parla a Radio Goal ed il primo argomento affrontato è quella maledetta partita tra Napoli e Verona, con quel suo colpo di testa all’ultimo secondo uscito di pochissimo al lato: “Ci ho pensato spesso, dispiace a tutti e chiediamo scusa a tutti ma bisogna voltare pagina. Abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo ripartire“. Guarda i gol della prima amichevole del Napoli. Si volta pagina con Petagna che è andato in gol nella prima amichevole stagionale: “E’ sempre bello fare gol, ma l’importante è entrare in forma anche perché è da tanto che non gioco“. Su Spalletti ha detto: “Sono veramente ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 luglio 2021) Andreaparla a Radio Goal ed il primo argomento affrontato è quella maledetta partita tra, con quel suo colpo di testa all’ultimo secondo uscito di pochissimo al lato: “Ci ho pensato spesso, dispiace a tutti e chiediamo scusa a tutti ma bisogna voltare pagina. Abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo ripartire“. Guarda i gol della prima amichevole del. Si volta pagina conche è andato in gol nella prima amichevole stagionale: “E’ sempre bello fare gol, ma l’importante è entrare in forma anche perché è da tanto che non gioco“. Su Spalletti ha detto: “Sono veramente ...

