Nuova Audi RS 3 | concepita per il drift perfetto

(Di lunedì 19 luglio 2021)RS 3 promette di essere un’auto molto confortevole nella guida cittadina e velocissima in pista. Non importa se Sportback, la versione coupé dei quattro anelli, oppure Sedan, con quel terzo volume a ricordare la storia delle berline. In entrambi i modelli, le performance sono speculari. Il merito si deve ripartire in egual misura tra motore, controllo della dinamica e assetto RS. Il motore a 5 cilindri 2.5 TFSIRS 3 monta l’iconico motorea 5 cilindri 2.5 TFSI (Turbocharged Fuel Stratified Injection). Il suo sound, infatti, risulta inconfondibile in virtù ...

Nuova Audi RS 3 si rifà il look, e grazie al rivoluzionario RS Torque Splitter porta a 7 le sue modalità di guida Nuova Audi RS 3 promette di essere un'auto molto confortevole nella guida cittadina e ...Audi presenta online la sua nuova sportiva RS3, un veicolo che cerca di posizionarsi come punto di riferimento per la sportività nel segmento delle compatte. Per questo dispone di un potente motore da ...