"Il vero motivo per cui non posso tornare a casa". La drammatica confessione di Charlene di Monaco sulla malattia (Di lunedì 19 luglio 2021) Charlène di Monaco è ancora in Sudafrica dopo l'operazione a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto di Monaco ha voluto aggiornare circa le sue condizioni di salute spiegando "il vero motivo per cui non posso tornare a casa". "Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare - ha spiegato al magazine sudafricano News24 la principessa - un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione è subentrata un'infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l'impossibilità di spostarsi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Charlène diè ancora in Sudafrica dopo l'operazione a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto diha voluto aggiornare circa le sue condizioni di salute spiegando "ilper cui non". "Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare - ha spiegato al magazine sudafricano News24 la principessa - un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione è subentrata un'infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l'impossibilità di spostarsi. ...

