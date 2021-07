Harry e Meghan Markle | la royal family «ignora la loro seconda figlia»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono passate ormai sei settimane dalla nascita di Lilibet “Lili” Diana, venuta alla luce il 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital in California, ma la secondogenita di Harry e Meghan Markle ancora non compare nell’elenco ufficiale dei Windsor sul sito web della famiglia reale. Visti i burrascosi rapporti tra la coppia ribelle e il resto della royal family, si potrebbe pensare che in questa «svista» non ci sia nulla di casuale. Che cioè Buckhingam Palace abbia deliberatamente scelto di ignorare la piccola, ottava nella linea di successione al trono.

Gli altri progetti della Archewell Productions Pearl è il secondo progetto nato dalla partnership tracon Netflix dopo Heart of Invictus , una docuserie che seguirà gli atleti - tutti ...Il battesimo di Lilibet Diana, figlia di, potrebbe diventare l'ennesima pietra dello scandalo: i Sussex hanno fatto una richiesta inaspettata alla famiglia Reale. Quando è stato reso noto il nome della bambina secondogenita ...Lilibet Diana è nata ormai da sei settimana ma sul sito Web della famiglia reale il suo nome, nell’elenco ufficiale dei Windsor, ancora non compare. Uno sgarbo che scatenerà una «nuova tempesta di fuo ...Secondo primissime indiscrezioni lo staff di Maria De Filippi sarebbe in trattative per ospitare Meghan Markle a C'è Posta per Te.