Governo Draghi, tra i tecnici arriva l’ex ministra Elsa Fornero. La Lega: «Non ci sentiamo tranquilli» (Di lunedì 19 luglio 2021) Come un déjà vu. Dopo dieci anni e con il ritorno dei «tecnici» a Palazzo Chigi torna Elsa Fornero. Da ministra del Lavoro del Governo Monti, questa volta sarà consulente per il Governo Draghi nel Consiglio d’indirizzo per la politica economica, istituito, dieci giorni fa, dal sottosegretario con deLega alla Programmazione, Bruno Tabacci. Il suo compito sarà quello di «orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività del Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» diretto da Marco Leonardi. Intanto la ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Come un déjà vu. Dopo dieci anni e con il ritorno dei «» a Palazzo Chigi torna. Dadel Lavoro delMonti, questa volta sarà consulente per ilnel Consiglio d’indirizzo per la politica economica, istituito, dieci giorni fa, dal sottosegretario con dealla Programmazione, Bruno Tabacci. Il suo compito sarà quello di «orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività del Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» diretto da Marco Leonardi. Intanto la ...

Advertising

borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - marcodimaio : Che accoglienza a Rapallo per @matteorenzi, intervistato da @roberto_arditti e @SimoBranchetti. Fa piacere che dopo… - sserloni : RT @FroioPietro: Voleva spedirla su un isola deserta e invece diventa consulente del suo governo. Pur di mantenere le mani in pasta #Salvin… - salfasanop : RT @LaPrimaManina: #19Luglio, Elsa #Fornero farà parte di un team di tecnici che supporterà il Governo #Draghi in campo economico. Fate pr… -