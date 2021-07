Galli replica a Salvini | ' Libera scelta di vaccinarsi per i 40enni? Non so su quali presupposti parli'

Advertising

giulio_galli : RT @CinespazioBlog: Torna in replica su #la7d a partire dal prossimo 20 Luglio la prima stagione della serie legale #damages... https://t.c… - chierici1950 : Su TELECOLOR c'è il dott.Citro,in replica.Altro che i Bassetti,i Galli e co. -

Ultime Notizie dalla rete : Galli replica

TGCOM

- - > Leggi Anchea Salvini: 'Libera scelta di vaccinarsi per i 40enni? Non so su quali presupposti parli' Il rientro a scuola - Altro tema centrale che mercoledì verrà affrontato in ...... 'E' un irresponsabile' - - > Leggi Anche Covid, Letta: 'Salvini ride e scherza sui vaccini, è irresponsabile' 'Il virus - spiegaa 'Stasera Italia' - sta circolando su persone non vaccinate ...Cosmo lista del sneakers donna più cool della galassia per essere sporty senza rinunciare al glam Cosmopolitan. Cosa vedere a Sorrento in tre giorni rigenerandosi nel boutique ho ..."Salvini? Non so su quali presupposti scientifici parlino questi politici". Così il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha replicato alle frasi ...