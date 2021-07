Dalla body alla skin positivity: sui social impazza la rivoluzione contro la bellezza artificiale e 'filtrata' (Di lunedì 19 luglio 2021) Pelle liscissima, senza peli superflui, capelli in ordine (e guai ad averne uno bianco in vista), pancia piatta, viso senza imperfezioni , che siano rughe, brufoli o antiestetici baffetti e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 luglio 2021) Pelle liscissima, senza peli superflui, capelli in ordine (e guai ad averne uno bianco in vista), pancia piatta, viso senza imperfezioni , che siano rughe, brufoli o antiestetici baffetti e ...

Advertising

SEIGNEURLouis : RT @biciPRO1: La @BHRVictorious sta caratterizzando questo @LeTour con le sue imprese. Oggi lo fa anche per l'innovativo body Space Jet for… - wastersoul : bad body image week ma sto comunque uscendo con il top mega corto fuori dalla mia comfort zone ???? - biciPRO1 : La @BHRVictorious sta caratterizzando questo @LeTour con le sue imprese. Oggi lo fa anche per l'innovativo body Spa… - ladamadellago1 : @AlexRedLove1 @stocazzzzzo Si sì poi scegliete dalla quarta in su. la parte grassa insomma Perché la Ghiandola… - MARI151280 : (Tweet ispirato dalla notizia delle palestre x sole donne x evitare body shaming...che poi le donne sono le peggio!) -