Crolla il soffitto dello stabilimento

(Di martedì 20 luglio 2021) Solo tanta paura, fortunatamente, e nessun ferito allobalneare “Miramare” a Pescara durante la mattina, per il cedimento di gran parte del controdel ristorante interno. In quel momento la maggior parte degli avventori era seduta nell’area esterna del ristorante ed in ogni caso, poco prima del crollo, le poche persone all’interno, tra cui anche alcuni dipendenti, hanno sentito distintamente degli scricchiolii e sono immediatamente usciti fuori. Dopo qualche istante l’intero contro, dal bancone del bar all’area ristorante, è venuto giù con un gran fragore. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Municipale ...

Abdelilah, 40 anni, racconta che tutto ha avuto inizio ad aprile, quando a causa delle infiltrazioni erano crollate alcune parti del soffitto. "In camera da letto è venuto giù di tutto, per fortuna ..." Pescara. Un crollo è avvenuto all'interno dei locali di uno stabilimento balneare Miramare, sulla riviera nord di Pescara, nel pieno centro della città. A crollare il controsoffitto della sala ristorante.