(Di lunedì 19 luglio 2021) I produttori disembra stiano per scegliere la protagonista die inper l'iconicoci sonosarà la protagonista di un film destinato a HBO Max e tra le attrici che stanno venendo valutate dallo studio per l'importantesembrano esserci anche. Il sito di Deadline ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Batgirl: Isabela Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace in corsa per il ruolo di Barbara Gordon… -

Ultime Notizie dalla rete : Batgirl Isabela

Movieplayer.it

Secondo Deadline, una tra Haley Lu Richardson, Zoey Deutch, Isabela Merced e Leslie Grace sarà Batgirl nel DC Extended Universe.I produttori di Batgirl sembra stiano per scegliere la protagonista di Batgirl e in corsa per l'iconico ruolo ci sono Isabela Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace. Batgirl sarà la protagonista di un fil ...