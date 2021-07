Atp Los Cabos 2021, il montepremi e il prize money (Di lunedì 19 luglio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Los Cabos 2021, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Andreas Seppi è l’unico italiano presente di diritto in tabellone in Messico, dove nel 2018 si registrò il successo di Fabio Fognini, prossimo ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il numero uno del seeding è il britannico Cameron Norrie. E’ di 507 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 49 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di Los, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Andreas Seppi è l’unico italiano presente di diritto in tabellone in Messico, dove nel 2018 si registrò il successo di Fabio Fognini, prossimo ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il numero uno del seeding è il britannico Cameron Norrie. E’ di 507 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 49 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ...

