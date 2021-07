“Tom Cruise, hai stufato”: l’attore incubo dei tifosi italiani (Di domenica 18 luglio 2021) “Tom Cruise, hai stufato”. Quando è troppo, è troppo. A Silverstone, dove Lewis Hamilton trionfa con la Mercedes, spunta Tom Cruise per congratularsi con il pilota inglese. Il campione del mondo di Formula 1 trionfa nella gara di casa togliendo la gioia della vittoria alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, leader fino a 2 giri dalla fine, deve accontentarsi del secondo posto. Cruise gioisce con Hamilton e ai tifosi italiani la nuova performance dell’attore non piace. Stavolta, il protagonista della saga di Mission Impossibile esulta in chiave ‘anti-Ferrari’. Una ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 luglio 2021) “Tom, hai”. Quando è troppo, è troppo. A Silverstone, dove Lewis Hamilton trionfa con la Mercedes, spunta Tomper congratularsi con il pilota inglese. Il campione del mondo di Formula 1 trionfa nella gara di casa togliendo la gioia della vittoria alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, leader fino a 2 giri dalla fine, deve accontentarsi del secondo posto.gioisce con Hamilton e aila nuova performance delnon piace. Stavolta, il protagonista della saga di Mission Impossibile esulta in chiave ‘anti-Ferrari’. Una ...

Advertising

FBiasin : Comunque Tom Cruise ha rotto le balle. #BritishGP - Adnkronos : #TomCruise anche a #Silverstone. E i tifosi italiani sbottano. - sofitalkss : Tom Cruise sta marcando male a tratti malissimo agli europei era seduto vicino Beckham e ora tifa per Hamilton e no… - jas_paolini : RT @EllieBeCool: In un mondo di Tom Cruise, siate Orlando Bloom. #Euro2020Final #ItaliaInghilterra - ohmyanto : RT @gaia_f1: Ho visto di più Tom Cruise in questa settimana che ha partecipato a qualsiasi evento possibile in Inghilterra tra Wimbledon We… -