Roma, 2 - 0 contro la Ternana. Dzeko torna capitano (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 luglio 2021 - Buona anche la seconda per la Roma di Mourinho : dopo la vittoria contro il Montecatini , i giallorossi vincono per 2 - 0 anche contro la Ternana . Nessuna novità sulla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 luglio 2021), 18 luglio 2021 - Buona anche la seconda per ladi Mourinho : dopo la vittoriail Montecatini , i giallorossi vincono per 2 - 0 anchela. Nessuna novità sulla ...

Advertising

AlessioPay : @sergeeej21 Aspettiamo le partite contro roma e inter Basta un gol, anche non al 71', per far sì che possa indossarla - TUTTOJUVE_COM : Duro comunicato di USSI ed Fnsi contro la Roma: 'Nega diritto di cronaca' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, Dzeko torna capitano: contro la Ternana con la fascia. Non succedeva da gennaio - TuttoMercatoWeb : Roma, Dzeko torna capitano: contro la Ternana con la fascia. Non succedeva da gennaio - ilgattoelavolp5 : RT @Maurys42: @borghi_claudio @matteosalvinimi Si ma no a chiacchiere, o Speranza ritira il green pass o fai una votazione parlamentare sul… -