Paolo Bonolis | il figlio picchiato da Parpiglia?

Leggi su solodonna

(Di domenica 18 luglio 2021) Uno scatto postato in queste ore da Davidedi, ha sollevato polemiche e preoccupazione tra i followers del ragazzo che, nelle sue stories, è apparso con il volto gonfio, accusando Gabrieledi averlo. Ma non tutto è come sembra. In questi giorni si è parlato molto di Sonia Bruganelli, moglie di, che è stata accusata di aver ostentato la sua ricchezza in Articolo completo: dal blog SoloDonna