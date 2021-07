Mercato Brescia: priorità al centrocampo. In attesa della "pace" tra Cellino e Inzaghi (Di domenica 18 luglio 2021) Brescia - Il Mercato continua a richiamare l'attenzione generale in casa del Brescia. In effetti, al di là del lavoro che le Rondinelle stanno portando avanti nel ritiro di Darfo agli ordini di Pippo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 luglio 2021)- Ilcontinua a richiamare l'attenzione generale in casa del. In effetti, al di là del lavoro che le Rondinelle stanno portando avanti nel ritiro di Darfo agli ordini di Pippo ...

Advertising

Giorno_Brescia : Mercato Brescia: priorità al centrocampo. In attesa della 'pace' tra Cellino e Inzaghi - nextkey_srl : - 123dave_ : RT @dario_caserini: ? Perso Donnarumma a 0 ? Riscatto Tomori a 25 mln ? Rinnovo Ibra a 40 anni ? Chiesto sconto al Brescia per Tonali ? Gir… - robertopontillo : le trattative per la cessione della Salernitana, con il patron del Leeds Radrizzani che ha presentato ufficialmente… - bonhomme69 : #Tantissimi? Raccogliere poche decine di persone in Piazza del mercato a Brescia, alle 18 di venerdì, è un buco nel… -