Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 (Di domenica 18 luglio 2021) Il pilota inglese , corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone. Hamilton ha superato la Ferrari di Charles Leclerc a due giri dal termine, ottenendo l’ottava vittoria in Leggi su ilpost (Di domenica 18 luglio 2021) Il pilota inglese , corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone.ha superato la Ferrari di Charles Leclerc a due giri dal termine, ottenendo l’ottava vittoria in

Advertising

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - Mcandida99 : RT @antorendina: Ovviamente non c'è cosa più ingiusta di Hamilton che recupera 25 punti a Verstappen dopo averlo buttato fuori. Quindi anda… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: Lewis #Hamilton 10: finale cannibalesco, mostruoso, dopo una seconda parte di gara condotta su ali di gomme dure. Fortun… - Tluigi15 : RT @antorendina: Ovviamente non c'è cosa più ingiusta di Hamilton che recupera 25 punti a Verstappen dopo averlo buttato fuori. Quindi anda… - LucaZucchetti98 : RT @antorendina: Ovviamente non c'è cosa più ingiusta di Hamilton che recupera 25 punti a Verstappen dopo averlo buttato fuori. Quindi anda… -