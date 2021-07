Lazio, giocatore positivo al Covid? Nessuna conferma dal club (Di domenica 18 luglio 2021) giocatore positivo in casa Lazio? Tutto tace dal ritiro di Auronzo di Cadore: ecco la situazione del club biancoceleste Ieri in mattinata è circolata la voce di un giocatore positivo nel ritiro della Lazio. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un giocatore della Primavera aggregato alla prima squadra. Il giovane sarebbe subito stato messo in isolamento, rispettando dunque le regole previste dal protocollo. Va detto però che il club ha scelto la via del silenzio. La squadra però, nella giornata odierna, dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)in casa? Tutto tace dal ritiro di Auronzo di Cadore: ecco la situazione delbiancoceleste Ieri in mattinata è circolata la voce di unnel ritiro della. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di undella Primavera aggregato alla prima squadra. Il giovane sarebbe subito stato messo in isolamento, rispettando dunque le regole previste dal protocollo. Va detto però che ilha scelto la via del silenzio. La squadra però, nella giornata odierna, dovrebbe ...

Advertising

Dalla_SerieA : Covid, positivo nella Lazio: ecco le regole da seguire - - BlackEagle1967 : @LazialiV Si però la connotazione politica e’ evidente, come il messaggio che ha voluto, per me, mandare Hysai. Non… - Cagliari_1920 : Covid-19, un giocatore della Lazio è positivo #cagliaricalcio - flamanc24 : RT @Stefani05044428: @MicaMonterosso @SimoneBrisi Mai ho offeso un giocatore della Lazio, mai! Ma te fai 700 km pe fatte, pure, pia’ per cu… - Felipeeeeee1900 : RT @PSaulini: Se offendete un giocatore della #Lazio non siete tifosi, siete delle merde. #Sarri #Muriqi -