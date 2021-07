British Open 2021, Collin Morikawa: “Non sono il migliore della storia, ma voglio creare memorie per me stesso” (Di domenica 18 luglio 2021) Non troppe, ma importanti, le parole di Collin Morikawa dopo il trionfo all’Open Championship 2021. 24 anni, di Los Angeles, è lui l’uomo che, un passo dopo l’altro, sta marciando di fianco a Tiger Woods in termini di leggenda: solo lui era infatti riuscito a vincere per due volte un Major prima del compimento del 25° anno di età. E se non è questo un parallelo importante, resta da capire quale possa essere. Così dopo la fine: “Dico a tutti che non sono il migliore della storia, ma voglio aggiungermi alla storia e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Non troppe, ma importanti, le parole didopo il trionfo all’Championship. 24 anni, di Los Angeles, è lui l’uomo che, un passo dopo l’altro, sta marciando di fianco a Tiger Woods in termini di leggenda: solo lui era infatti riuscito a vincere per due volte un Major prima del compimento del 25° anno di età. E se non è questo un parallelo importante, resta da capire quale possa essere. Così dopo la fine: “Dico a tutti che nonil, maaggiungermi allae ...

Advertising

Gazzetta_it : #golf Impresa #Morikawa: vince #TheOpen al debutto - OA_Sport : British Open 2021: parla Collin Morikawa dopo la conquista della Claret Jug - STnews365 : Storico trionfo per Collin Morikawa al British Open. Lo statunitense è il primo a vincere all'esordio il The Open C… - nmagstars : Impresa Morikawa: vince il British Open al debutto - zazoomblog : British Open 2021: Collin Morikawa è Champion Golfer of the Year 2° Major per lui. Secondo Oosthuizen Rahm torna nu… -