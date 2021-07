Bimba di 2 anni muore in auto, baby sitter l'aveva 'dimenticata' 7 ore sotto il sole (Di domenica 18 luglio 2021) Bimba di 2 anni morta dimenticata in auto . Una donna della Florida è stata arrestata dopo aver lasciato una bambina di due anni in un'auto per più di sette ore. Juana Perez - Domingo , 43 anni, si ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021)di 2mortain. Una donna della Florida è stata arrestata dopo aver lasciato una bambina di duein un'per più di sette ore. Juana Perez - Domingo , 43, si ...

Advertising

Open_gol : I due casi in Sicilia - _DAGOSPIA_ : IN USA UN BABY SITTER DIMENTICA BIMBA DI 2 ANNI NELL'AUTO SOTTO AL SOLE, DOPO 7 ORE LA RITROVA MORTA… - CorriereCitta : La baby sitter ‘dimentica’ la bimba in auto: piccola di 2 anni muore sotto al sole rovente - infoitinterno : Bimba di 4 anni rischia l’annegamento, salvata dal bagnino. - andvaccaro : RT @Open_gol: I due casi in Sicilia -