Bayern Monaco, Tolisso in uscita: Juve e Napoli alla finestra (Di domenica 18 luglio 2021) Notizie di calciomercato interessanti arrivano dalla Francia, più precisamente dal quotidiano L’Equipe. Secondo il media sportivo, Corentin Tolisso sarebbe in uscita dal Bayern Monaco. Un profilo come quello del calciatore francese attira ovviamente l’interesse di tantissimi club, tra i quali vi sarebbero anche il Napoli e la Juventus. Classe ’94, Tolisso rappresenta un’ottima occasione di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Notizie di calciomercato interessanti arrivano dFrancia, più precisamente dal quotidiano L’Equipe. Secondo il media sportivo, Corentinsarebbe indal. Un profilo come quello del calciatore francese attira ovviamente l’interesse di tantissimi club, tra i quali vi sarebbero anche ile lantus. Classe ’94,rappresenta un’ottima occasione di L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco DIRETTA/ Napoli Bassa Anaunia (risultato finale 12 - 0) streaming tv: la chiude Petagna ... ricordiamo che non ci sarà poi così tanto da aspettare per la prima amichevole di lusso, dal momento che sabato 31 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera i padroni di casa del Bayern ...

Bayern Monaco, chiesto un terzino al Barcellona: i nomi Il Bayern Monaco ha chiesto un terzino al Barcellona: è uno tra Sergino Dest, Sergi Roberto o Emerson Royal Il Bayern Monaco è alla ricerca di un terzino per la prossima stagione. Gli occhi del club ...

Napoli, gli azzurri studiano tre soluzioni se Fabian Ruiz dovesse partire Il Bayern Monaco vorrebbe privarsene e lo avrebbe messo sul mercato, tanto che l’entourage lo avrebbe offerto ai club italiani, tra cui il Napoli e la Juve. Queste sono le due strade più percorribili ...

