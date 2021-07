“A Sarajevo mi sono creata dal nulla un posto di lavoro. I giovani italiani non ascoltino chi dice che i sogni sono impossibili” (Di domenica 18 luglio 2021) “In Bosnia ho trovato la mia strada professionale. È un Paese che amo, che ha formato la mia visione del mondo, dove mi sono creata dal nulla un posto di lavoro”. Claudia Zini ha 36 anni ed è originaria di Trento. Dopo gli studi, il dottorato a Londra e il lavoro in gallerie e fondazioni (tra cui la Biennale di Venezia) ha deciso di trasferirsi a Sarajevo dove, nel 2018, ha fondato Kuma International, centro di ricerca dedicato alle arti visive di Paesi colpiti da guerre e violenza, di cui è direttrice. “Ricordo molto bene le case distrutte al confine con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) “In Bosnia ho trovato la mia strada professionale. È un Paese che amo, che ha formato la mia visione del mondo, dove midalundi”. Claudia Zini ha 36 anni ed è originaria di Trento. Dopo gli studi, il dottorato a Londra e ilin gallerie e fondazioni (tra cui la Biennale di Venezia) ha deciso di trasferirsi adove, nel 2018, ha fondato Kuma International, centro di ricerca dedicato alle arti visive di Paesi colpiti da guerre e violenza, di cui è direttrice. “Ricordo molto bene le case distrutte al confine con ...

