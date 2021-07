Violenze nel Casertano, non vuole preparargli il caffé e lui la prende a calci: marito condannato (Di sabato 17 luglio 2021) calci alla schiena e nei fianchi per non avergli preparato il caffè. E’ stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione il marito violento accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Casagiove, calci alla schiena per il caffé: condannato marito violento Così come riporta Edizione Caserta, la terza sezione del tribunale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 luglio 2021)alla schiena e nei fianchi per non avergli preparato il caffè. E’ statoa un anno e quattro mesi di reclusione ilviolento accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Casagiove,alla schiena per ilviolento Così come riporta Edizione Caserta, la terza sezione del tribunale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

