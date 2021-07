Unhcr | in Yemen in corso una grave crisi umanitaria

(Di sabato 17 luglio 2021) L’denuncia lache è inin. Secondo l’organizzazione oltre 20 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari per sopravvivere. Inoltre le famiglie non hanno la possibilità di acquistare i beni essenziali, come i medicinali. Per questo ogni 10 minuti inmuore un bambino.lancia un appello

Nello, da 6 anni in guerra, si sta consumando la più grave crisi umanitaria dei nostri tempi. Lo ha evidenziato l', l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, precisando che oltre ...[1] reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/_HNO_2021_Final.pdf [2] reporting..org/node/2647?y=2020#year [3] dtm.iom.int/reports/- %E2%80%94 - rapid - displacement - ...L’Unhcr denuncia la grave crisi umanitaria che è in corso in Yemen. Secondo l’organizzazione la situazione è catastrofica.Dopo sei anni di conflitto, 20,7 milioni di persone sono in stato di grave bisogno, un bambino su quattro colpito da malnutrizione acuta: sono alcune delle ...