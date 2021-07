Romina Power in ansia per Taquito: “Gli è entrato un forasacco nel naso” (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ha un cane lo sa bene: la primavera e l’estate possono essere molto pericolose per i nostri amici a quattro zampe a causa di alcune erbe che crescono nei prati e che rischiano di infilarsi nei loro nasi e nelle orecchie. È proprio quello che è successo a Taquito, il chihuahua di Romina Power. La cantante ha raccontato con un post su Instagram le ore di ansia vissute a causa di una spiga che gli è entrata nel naso, provocandogli difficoltà respiratorie. “Piccolo intervento per Taquito”, ha scritto Romina pubblicando una foto del suo cagnolino visibilmente sofferente e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ha un cane lo sa bene: la primavera e l’estate possono essere molto pericolose per i nostri amici a quattro zampe a causa di alcune erbe che crescono nei prati e che rischiano di infilarsi nei loro nasi e nelle orecchie. È proprio quello che è successo a, il chihuahua di. La cantante ha raccontato con un post su Instagram le ore divissute a causa di una spiga che gli è entrata nel, provocandogli difficoltà respiratorie. “Piccolo intervento per”, ha scrittopubblicando una foto del suo cagnolino visibilmente sofferente e ...

Advertising

FQMagazineit : Romina Power in ansia per Taquito: “Gli è entrato un forasacco nel naso” - MatteoMarchini5 : Romina Power in ansia per Taquito: “Gli è entrato un forasacco nel naso” - giacDomenico : Romina Power in ansia per il piccolo Taquito: il volto sofferente del cagnolino su Instagram… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #romina power in ansia per il piccolo Taquito: il volto sofferente del cagnolino su #instagram - stanxxloueh : @0NLYX4NG3L anche io ti amo, romina power- ah no, quello è albano scus -