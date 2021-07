(Di sabato 17 luglio 2021) In linea con la dichiarazione Universale dell’ONU del 1948 la quale afferma che “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e” ci sembra un principio fondamentale il riconoscimento per tutti gli esseri umani di essere liberi di vivere secondo i propri sentimenti e le proprie scelte, senza subire violenze e discriminazioni in base ad esse. La libertà di poter godere dei propriè un valore essenziale di una società democratica e qualora tale libertà non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ampliare i confini, riconoscere le differenze allargando i diritti, sono aspetti fondamentali, un filo rosso della storia dei femminismi tra il XIX e il XXI secolo. Sosteniamo quindi l'approvazione ...Parte sabato 17 luglio la rassegna esperienziale dedicata alle nuove generazioni organizzata dalla compagnia teatrale ZeroMeccanico in collaborazione con il Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultu ...