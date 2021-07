Macron in visita a Lourdes, scoppia però la contestazione – VIDEO (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente francese si è recato alla Madonna di Lourdes, tra la folla c’è chi non l’ha presa affatto bene e ha reagito contro di lui. Era una prima volta nella storia della Repubblica francese in cui un Presidente si reca in forma ufficiale al santuario di Lourdes, ma la visita non è finita come L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente francese si è recato alla Madonna di, tra la folla c’è chi non l’ha presa affatto bene e ha reagito contro di lui. Era una prima volta nella storia della Repubblica francese in cui un Presidente si reca in forma ufficiale al santuario di, ma lanon è finita come L'articolo proviene da La Luce di Maria.

