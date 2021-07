Lazio, giocatore positivo al Covid-19: ecco cosa prevede il protocollo nei ritiri (Di sabato 17 luglio 2021) Nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove la Lazio sta preparando la prossima stagione, si è verificato un caso di positività al Covid-19. I tamponi effettuati hanno infatti evidenziato come un ragazzo della Primavera abbia contratto il virus. Qualcuno forse si starà chiedendo: come si procede in questi casi? Innanzitutto il positivo viene posto in isolamento per 10 giorni fino ad un tampone negativo. Durante questo periodo, tutto il gruppo squadra deve effettuare test molecolari o antigenici ogni 48 ore. Inoltre, dieci giorni dopo l’accertamento della positività vanno ripetuti gli esami sierologici. Come se non bastasse, è necessario un ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove lasta preparando la prossima stagione, si è verificato un caso di positività al-19. I tamponi effettuati hanno infatti evidenziato come un ragazzo della Primavera abbia contratto il virus. Qualcuno forse si starà chiedendo: come si procede in questi casi? Innanzitutto ilviene posto in isolamento per 10 giorni fino ad un tampone negativo. Durante questo periodo, tutto il gruppo squadra deve effettuare test molecolari o antigenici ogni 48 ore. Inoltre, dieci giorni dopo l’accertamento della positività vanno ripetuti gli esami sierologici. Come se non bastasse, è necessario un ...

