Lazio | Adekanye | «Mi piace il modulo di Sarri | posso fare l’ala destra»

(Di sabato 17 luglio 2021) Bobbyha parlato dopo l’amichevole di Auronzo di Cadore: le sue dichiarazioni sue il futuro Bobbyha parlato dopo l’amichevole contro la Top 11 RC 103. Le parole aStyle Radio.– «Non ho parlato in privato con il mister, ma so che quello che vuole dall’attaccante è che quando l’altra squadra ha palla dobbiamo andare subito a pressare. Ho sempre giocato in questo modo e devo dire che michegiochi con questo». RUOLO – «Migiocare alaper rientrare e ...

Advertising

Solo_La_Lazio : ??? Le parole di Adekanye ?? 'Devo fare di più' ?? Le sue parole - LazionewsEu : #Adekanye: “Mi piace giocare esterno d’attacco. La squadra mi aiuta molto” #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu - LALAZIOMIA : Auronzo2021, Adekanye: “Appena ho saputo che Sarri giocava con il 4-3-3 sono stato contentissimo. Tutti mi sono vic… - eduzude : 10-0 #Lazio ?? doppietta personale di #LuisAlberto ???? su assist di Bobby #Adekanye e finisce così la prima uscita st… - IoNascoQui : Sostituzione Lazio..escono Strakosha e Raul Moro, in campo Adamonis e Adekanye -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Adekanye

... Raul Moro All.: Maurizio Sarri2° tempo (4 - 3 - 3) : Strakosha (60 Adamonis); Lazzari, Vavro, Patric, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Shehu, Caicedo, Raul Moro (60). Top ...... Felipe Anderson (46' Shehu), Muriqi (46' Caicedo), Raul Moro (60'). All. Sarri TOP 11 ... Ben La cronaca della gara Comincia con una goleada la stagione della nuovadi Maurizio Sarri , ...Amichevole Lazio-Top 11 Radio Club: prima amichevole estiva per la formazione di Maurizio Sarri, doppiette per Luis Alberto e Caicedo.? LAZIO-Top 11 Cadore 10-0. Gol – Felipe Anderson, Moro, Leiva, Muriqi, Lazzari, Vavro, Caicedo, Caicedo, Luis Alberto, Luis Alberto. Formazione – Strakosha; Marusic, Luiz F ...