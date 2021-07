Inter | assalto a Nandez | Giroud è del Milan Il Tottenham sogna Pellegrini | il Real è su Salah

Advertising

marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - EnSaRiTo : assalto di Marotta.. l'inter sul giocatore... ovviamente a scrocco con diritto di rispedirlo - franzoni_sara : @InterCrisi Credo che se l'Inter si azzardi a vendere uno tra lukaku e barella, i tifosi fanno un assalto alla sede… - Cagliari_1920 : Assalto a Nandez: l’Inter pensa a un maxi scambio. I dettagli #cagliaricalcio - infoitsport : CMIT TV | Inter, Barella ragazzo d’oro: Chelsea e Liverpool all’assalto -

Ultime Notizie dalla rete : Inter assalto

Per l', però, resta intoccabile. Un discorso simile fa la Roma per Lorenzo PELLEGRINI. Il contratto, in questo caso, scade tra un anno e Tiago Pinto vuole accelerare per evitare situazioni ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!BARELLA: Il Ragazzo D'Oro dell'Nel Mirino della PREMIER LEAGUE!Watch this video on YouTube. Chelsea ...Inter e Napoli potrebbero riallacciare i rapporti di mercato grazie anche alla presenza di Luciano Spalletti. Nuova idea di scambio ...Un colpo però difficile visto che l’Inter non sembra essere intenzionata a cederlo se non per una cifra stratosferica Nel focus odierno sulla CMIT TV abbiamo analizzato proprio i progressi del giovane ...