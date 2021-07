In carcere in Marocco per un post su Facebook: sinistra muta su Ikram, l’italiana che “ha offeso l’Islam” (Di sabato 17 luglio 2021) È in carcere dal 20 giugno a Marrakech, Ikram Nazih, la 23enne italiana di famiglia marocchina che su Facebook, nel 2019 dalla sua casa di Vimercate, aveva condiviso un post satirico sul Corano. Per questo post, subito cancellato, ma immediatamente segnalato dagli occhiuti fanatici islamici, la giovane è stata arrestata quando ha messo piede in Marocco.La giovane con doppia nazionalità è stata condannata a tre anni e mezzo di galera e a una multa di quasi 5 mila euro per offesa pubblica all’Islam.La sentenza è stata pronunciata il 28 giugno scorso dal tribunale di primo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) È indal 20 giugno a Marrakech,Nazih, la 23enne italiana di famiglia marocchina che su, nel 2019 dalla sua casa di Vimercate, aveva condiviso unsatirico sul Corano. Per questo, subito cancellato, ma immediatamente segnalato dagli occhiuti fanatici islamici, la giovane è stata arrestata quando ha messo piede in.La giovane con doppia nazionalità è stata condannata a tre anni e mezzo di galera e a una multa di quasi 5 mila euro per offesa pubblica al.La sentenza è stata pronunciata il 28 giugno scorso dal tribunale di primo ...

Studentessa arrestata in Marocco: diplomazia al lavoro, c'è chi chiede la grazia al re ancora in carcere a Marrakech, la ragazza italo - marocchina originaria di Vimercate che su facebook aveva ... mentre c'è chi si appella al re del Marocco Mohammed VI. In questi giorni la 23enne ha ...

Marocco, "offesa a Islam": 3 anni di carcere a giovane italo-marocchina la Repubblica Studentessa arrestata in Marocco: diplomazia al lavoro, c'è chi chiede la grazia al re La ragazza italo-marocchina originaria di Vimercate che su facebook aveva scritto un post su un versetto del Corano ed è stata arrestata per blasfemia rimane in carcere a Marrakech. La diplomazia ital ...

ancora in carcere a Marrakech, la ragazza italo - marocchina originaria di Vimercate che su facebook aveva ... mentre c'è chi si appella al re del Marocco Mohammed VI. In questi giorni la 23enne ha ... La ragazza italo-marocchina originaria di Vimercate che su facebook aveva scritto un post su un versetto del Corano ed è stata arrestata per blasfemia rimane in carcere a Marrakech. La diplomazia ital ...