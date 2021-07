Gemma Galgani fa un passo indietro | la confessione | “Penso sempre a lui”

(Di sabato 17 luglio 2021)ammette di pensare ancora ad un suo ex fidanzato conosciuto a Uomini e donne nonostante siano trascorsi diversi anniE’ senza dubbio una delle protagoniste più amate e indiscusse di Uomini e donne, motivo per cui a distanza di 11 anni continua ad appassionare il pubblico con le sue avventure amorose., vuole innamorarsi e ormai si è capito che non si arrenderà. In una recente intervista, la dama ha ammesso che da un pò di tempo ripensa ad un suo ex fidanzato e che spesso sente proprio una certa malinconia. Vediamo insieme di chi si tratta. ...

, ritorno di fiamma con Marco Firpo?/ "A Uomini e Donne..." Luigi Mastroianni, il nuovo amore dopo Uomini e Donne Luigi Mastroianni è stato uno dei tronisti più amati della storia di ..., da undici anni dama del trono over di ' Uomini e donne ', si gode le sue vacanze e, complici le atmosfere estive, ripensa a un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, Marco ...Gemma Galgani dama del trono over di Uomini e Donne, in un intervista rilasciata al Magazine ufficiale del programma televisivo di Canale 5, ammette di pensare ancora ad un ex cavaliere che giunse in ...Gemma Galgani pensa spesso a Marco Firpo. A chi pensa Gemma Galgani prima di addormentarsi? La frecciatina a Tina Cipollari. Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani ha anche lanciato una frecciatina ...