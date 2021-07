F.1, GP Gran Bretagna - Libere 2: Verstappen precede le due Ferrari (Di sabato 17 luglio 2021) Nella seconda e ultima sessione di prove Libere del GP di Gran Bretagna, Max Verstappen è tornato a essere il più veloce in pista e ha chiuso davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Prove di gara. Questi 60 minuti di prove sono stati utili a team e piloti per prendere confidenza con le vetture in configurazione gara e comprendere meglio il comportamento delle gomme, per elaborare una strategia utile sia per la Sprint Qualifying di oggi pomeriggio che per il Gran Premio di domenica. Dalle indicazioni ricavate, sembra proprio che i team monteranno le gomme morbide per ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 luglio 2021) Nella seconda e ultima sessione di provedel GP di, Maxè tornato a essere il più veloce in pista e ha chiuso davanti alle duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Prove di gara. Questi 60 minuti di prove sono stati utili a team e piloti per prendere confidenza con le vetture in configurazione gara e comprendere meglio il comportamento delle gomme, per elaborare una strategia utile sia per la Sprint Qualifying di oggi pomeriggio che per ilPremio di domenica. Dalle indicazioni ricavate, sembra proprio che i team monteranno le gomme morbide per ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - AndreaPetoletti : RT @borghi_claudio: 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa ogg… - maryfagi : RT @borghi_claudio: 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa ogg… -