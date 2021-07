Covid: 19 spagnoli rientrati a Madrid, 8 isolati a Cervinia (Di sabato 17 luglio 2021) Sono rientrati stamane in Spagna con un volo partito alle 7 verso Madrid 19 aspiranti maestri di sci spagnoli che erano in quarantena in un albergo di Cervinia. Sono tutti negativi al coronavirus ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Sonostamane in Spagna con un volo partito alle 7 verso19 aspiranti maestri di sciche erano in quarantena in un albergo di. Sono tutti negativi al coronavirus ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid spagnoli Covid: 19 spagnoli rientrati a Madrid, 8 isolati a Cervinia Sono rientrati stamane in Spagna con un volo partito alle 7 verso Madrid 19 aspiranti maestri di sci spagnoli che erano in quarantena in un albergo di Cervinia. Sono tutti negativi al coronavirus ed erano stati sottoposti al tampone dopo l'individuazione di alcuni positivi all'interno della comitiva, ...

