Calciomercato Inter, si aspetta Bellerin e Hateboer non è certezza (Di sabato 17 luglio 2021) MILANO - L' Inter , dopo la partenza di Hakimi , studia i profili che potrebbero ricoprire il ruolo del terzino destro: Dumfries è il preferito ma non ha brillato ne all'Europeo, ne al Psv e i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) MILANO - L', dopo la partenza di Hakimi , studia i profili che potrebbero ricoprire il ruolo del terzino destro: Dumfries è il preferito ma non ha brillato ne all'Europeo, ne al Psv e i ...

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Henrikatuci2001 : Chelsea prova il grande colpo a sorpresa: pronta l'offerta per Romelu #Lukaku. Viste le difficoltà nell'acquisto d… - fcin1908it : In Inghilterra – Inter su Bellerin: l’Arsenal apre al prestito ma a una condizione -