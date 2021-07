A Classic Horror Story | avra? un sequel? C’è un universo da esplorare

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 luglio 2021) Apotrebbe avere un? Ne abbiamo parlato con i registi del film Netflix, Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Apotrebbe avere un? I registi del film Netflix Roberto De Feo e Paolo Strippoli ne hanno parlato in una recente intervista, dicendosi possibilisti e di avere molte idee in proposito. Durante la nostra live sul canale Twitch di Movieplayer, abbiamo potuto chiedere direttamente ai due registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli qualche dettaglio in più su un possibile seguito della storia e a quanto ...