Xbox Series X ha venduto più di PS5 a giugno 2021 in USA – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Xbox Series X ha venduto più di PS5 a giugno 2021 in USA

Xbox Series X ha venduto più di PS5 a giugno in USA, nonostante il lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, fermando la serie positiva di Sony. Xbox Series X ha venduto più di PS5 in USA a giugno 2021. La console più venduta per numero di unità è Nintendo Switch, ma la console di Microsoft è quella che ha prodotto più ricavi. A svelarlo è stata la compagnia di analisi del mercato USA NPD, che ha sottolineato come il salto nelle vendite ci sia stato subito dopo l'E3 2021, dove Microsoft ...

