WhatsApp, novità sensazionale per gli utenti: ora è davvero possibile! (Di venerdì 16 luglio 2021) Spunta su WhatsApp una sensazionale novità per tutti gli utenti. A breve, infatti, ogni account potrà essere usato su quattro dispositivi: come fare. Festeggiano gli utenti di WhatsApp in giro per il mondo. Infatti gli oltre 2 miliardi di account presenti sull’applicazione a breve potranno usare la funzione multi-device senza telefono collegato. Infatti il colosso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Spunta suunaper tutti gli. A breve, infatti, ogni account potrà essere usato su quattro dispositivi: come fare. Festeggiano glidiin giro per il mondo. Infatti gli oltre 2 miliardi di account presenti sull’applicazione a breve potranno usare la funzione multi-device senza telefono collegato. Infatti il colosso L'articolo proviene da Inews.it.

